Военный эксперт Дандыкин: удары по аэродрому могли лишить ВСУ первого F-16

Эксперт указал на то, что в один день появилась информация о смерти пилота, обученного на F-16, новости о крушении и про удары по военному аэродрому. Именно с последним Дандыкин связал потерю истребителя. Он также отметил, что вокруг F-16 «слишком много разговоров», но про потери Киев говорить не любит.

«И ждали, и ожидали, и Зеленский приходил, и с летчиком разговаривал. По факту: это не повлияет на исход СВО. Конечно, наряду с самолетом будет и ракетное вооружение разного типа и разной дальности. Но к этой встрече готовы и наши лётчики, и специалисты противовоздушной обороны. Наши самолёты, тяжёлые истребители, они превосходят по характеристикам противника», — сказал военный эксперт.

Однако в истории есть еще версия: крушение произошло из-за ошибки самого пилота F-16. В арсенале ВСУ еще остались истребители, переданные Данией и Нидерландами. Обозреватели сходятся во мнении, что западную технику перехвалили.

Ранее сообщалось, что переданные ВСУ американские истребители F-16 уязвимы перед российской ПВО.