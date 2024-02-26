Зеленский заявил, что может закончить войну за неделю

Владимир Зеленский рассказал на встрече с журналистами, чего Украине не хватает для быстрой победы.

Президент Украины заявил, что подпишет указ, в котором потребует все западные страны депортировать проживающих там украинских мужчин.

«Если мы приложим общие усилия, эта война закончится через неделю», — сказал Зеленский.

Также он помечтал об американских системах ПВО «Пэтриот». По мнению киевского лидера, десяток таких систем кардинально бы изменил ситуацию на линии фронта.

Также Зеленский впервые озвучил потери ВСУ. По его словам, украинская армия потеряла всего 31 тысячу человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце прошлого года информировал, что с начала спецоперации ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих.