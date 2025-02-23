На пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента Украины сразу, если страну примут в Североатлантический альянс.

Зеленский в ходе выступления прокомментировал все актуальные вопросы, которые широко обсуждаются в информационном пространстве. В частности он ответил и на то, как долго собирается быть президентом Украины, ведь его срок полномочий по сути истек еще в мае 2024 года. На это лидер киевского режима заявил, что готов оставить свой пост сразу же, если это «принесет мир или позволит Украине вступить в НАТО». Он отметил, что готов поменять свою должность на этих условиях.

«Я не собираюсь быть у власти десятилетиями», — добавил бывший комик.

Высказался Владимир Зеленский и об отношениях с Дональдом Трампом, с которым пришлось обменяться критикой. По его словам, Украина получила 100 млрд долларов, а не 350 или 500, хотя последние цифры появились в варианте сделки с республиканцем. По словам нелегитимного главы, он «не подпишет то, что будут выплачивать десять поколений украинцев».

Ранее сообщалось, что США требуют от Украины 50% доходов от портов в сделке по ископаемым.