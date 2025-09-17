Зеленский заявил о полной готовности Украины к прекращению огня

По словам президента, украинские власти надеялись на то, что Дональду Трампу удастся договориться с Россией о прекращении огня. В Киеве, по его утверждению, уже готовы к такому варианту

«Мы готовы к прекращению огня», — указал он.

Ранее Зеленский заявил, что не может поехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, поскольку Москва является столицей страны, которая, по его словам, атакует Украину. Он также призвал Европу и США сосредоточиться на поддержке Украины, а не на своих отношениях с Россией.