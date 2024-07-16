Зеленский заявил о прогрессе в использовании западных вооружений для ударов по РФ

Украина начала получать некоторые позитивные сигналы по поводу использования дальнобойного оружия, поставленного Западом, для ударов по объектам на российской территории. Так считает украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит издание Politico.

Украинский лидер считает крайне несправедливой ситуацию, при которой ВСУ не могут бить по тем точкам, с которых производятся атаки по украинским военнослужащим. Давление на зарубежных союзников по этому поводу начало постепенно приносить свои плоды.

«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы об использовании средств дальнего радиуса действия: некоторые», - указал он.

Зеленский добавил, что если Запад не даст разрешения украинской армии использовать поставленное вооружение для ударов по российскому тылу, то Украина просто задействует собственные разработки.

Ранее министр иностранных дел РФ Лавров оценил заявление Зеленского о том, что российская армия готова применить ядерное оружие в зоне специальной операции. Он указал на сильную зависимость речей украинского президента от употребления различных веществ, наркотиков и алкоголя.