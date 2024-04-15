Бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер высказал предположение о возможном завершении конфликта на Украине в течение текущего года в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

Риттер, отметил, что конфликт с Россией уже длится два года, и выразил сомнение в способности Украины продолжить сопротивление еще один год. Он подчеркнул, что последние столкновения между сторонами могут быть крайне разрушительными.

Эксперт также предупредил президента Украины Владимира Зеленского о том, что возможность договориться может быть утрачена. В свете нынешних событий, Риттер указал, что Зеленский может оказаться в ситуации, когда изменения будут уже невозможны, и последние бои могут оказаться крайне деструктивными для ВСУ в целом и для киевского режима конкретно.

Ранее мы сообщали о том, что на Украине испугались обострения конфликта между Ираном и Израилем.