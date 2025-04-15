Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у Северных Курил

По данным Сахалинского филиала Геофизической службы РАН, 15 апреля в 11:50 по местному времени (03:50 мск) в акватории Тихого океана, вблизи Северных Курил, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2.

Согласно информации, полученной от специалистов, эпицентр подземного толчка располагался в 164 км к югу от населенного пункта Северо-Курильск, находящегося на острове Парамушир. Глубина залегания очага составила 42 км и находилась под дном океана.

Жители островных поселений не почувствовали никаких колебаний почвы. Оповещение о возможности возникновения цунами не выпускалось.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане произошло новое землетрясение.