В Таджикистане произошло новое землетрясение

В Таджикистане, в 156 км восточнее Душанбе, произошло землетрясение магнитудой в эпицентре толчка 3-4. Об этом РИА Новости сообщили в центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

Сейсмологические событие было зафиксировано утром, 14 апреля. По предварительным данным, жертв и значительных разрушений нет.

В воскресенье, 13 апреля, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4. Отмечалось, что толчки зафиксированы 13 апреля на глубине 16 км.

По данным КЧС, после серии землетрясений, произошедших в воскресенье, разрушены 94 дома. Также в некоторых районах республики повреждены школы и медпункты. Кроме того, в результате природного явления погиб трехлетний ребенок в Раштском районе.

Правительство Таджикистана создало республиканскую комиссию, возглавляемую заместителем премьер-министра Сулаймоном Зиезодой, для контроля ситуации и отслеживания сейсмологических явлений.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло у Курильских островов.