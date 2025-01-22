Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в турецкой провинции Чанаккале

К счастью, в результате катастрофы никто не пострадал, сообщили представители официальной власти.

По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в 23:38 по местному времени (совпадает с мск). Его очаг залегал на глубине восемь километров.

Землетрясения не привело к повреждениям.

Ранее сообщалось о том, что в Турции при пожаре на горнолыжном курорте погибли десять человек. По информации посольства РФ в Турции, сведений о погибших или пострадавших среди граждан России нет.