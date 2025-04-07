Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у Курильских островов в понедельник, 7 апреля. Об этом сообщил Камчатский филиал геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Уточняется, что подземные толчки зафиксировали в 14:59 по местному времени (5:59 мск) в 196 км от Северо-Курильска.

По информации учреждения, землетрясение ощущалось в населенных пунктах административного центра Северо-Курильского городского округа — Северо-Курильске, который расположен на острове Парамушир.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Специалисты продолжают мониторинг ситуации в сейсмоактивном регионе.

Курильские острова представляют собой гряду из 56 островов вулканического происхождения, расположенных между российским полуостровом Камчатка и японским островом Хоккайдо. Острова находятся на стыке тектонических плит и периодически становятся эпицентром сейсмоактивности.

Ранее ученые из Пекинского агентства сейсмологии предупредили о том, что «дрожь Земли» в Мьянме не закончится.