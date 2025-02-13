Недалеко от Сочи произошло землетрясение
Жители многоэтажек Краснодара и Сочи рассказали о тряске при землетрясении
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Недалеко от Сочи и Краснодара 13 февраля произошло землетрясение, что ощутили местные жители. Об природных толчках сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Магнитуду оценили в 4,4 по шкале Рихтера. Очаг землетрясения располагался в 10 км на восток от села Солохаул в горах. Интенсивность также достигла четырех баллов.
Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», подземные толчки зафиксировали в 15:12 по московскому времени. Телеграм-канал Mash отмечал, что потряхивания ощутили жители Краснодара и Сочи, проживающие на высоких этажах.
Тем не менее в МЧС подчеркнули, что повреждений от землетрясения нет, а в экстренные службы пострадавшие не обращались. Все социальные объекты и другие общественные места функционируют в прежнем режиме.
Напомним, несколько дней назад сейсмолог предупредил о возможных землетрясениях в Эгейском море