Недалеко от Сочи произошло землетрясение

Недалеко от Сочи и Краснодара 13 февраля произошло землетрясение, что ощутили местные жители. Об природных толчках сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Магнитуду оценили в 4,4 по шкале Рихтера. Очаг землетрясения располагался в 10 км на восток от села Солохаул в горах. Интенсивность также достигла четырех баллов.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», подземные толчки зафиксировали в 15:12 по московскому времени. Телеграм-канал Mash отмечал, что потряхивания ощутили жители Краснодара и Сочи, проживающие на высоких этажах.

Тем не менее в МЧС подчеркнули, что повреждений от землетрясения нет, а в экстренные службы пострадавшие не обращались. Все социальные объекты и другие общественные места функционируют в прежнем режиме.

Напомним, несколько дней назад сейсмолог предупредил о возможных землетрясениях в Эгейском море