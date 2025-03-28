Землетрясению в Таиланде присвоили наивысший уровень

Тайские власти официально объявили землетрясение, произошедшее в пятницу, 28 марта, и повлекшее за собой жертвы и разрушения, бедствием национального масштаба. Соответствующее заявление подписал министр внутренних дел страны Анутхин Чанвиракун в качестве нового руководителя Национального штаба по ликвидации последствий землетрясения.

В заявлении подчеркивается, что уровень реагирования на бедствие повышен до наивысшего третьего уровня, что соответствует национальному плану по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, действующему с 2021 по 2027 год. Документ определяет порядок действий в связи с произошедшим.

Согласно указу, министр внутренних дел Таиланда возглавит Национальный штаб по ликвидации последствий землетрясения, в его обязанности войдет реализация правительственных решений, координация деятельности всех задействованных ведомств, информирование премьер-министра о текущей обстановке и ходе работ, а также разработка рекомендаций для принятия политических решений.

Генеральный директор департамента по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий и катастроф будет оказывать министру поддержку в выполнении его задач.

В заявлении также указывается, что первоочередной задачей Национального штаба под руководством министра внутренних дел является оказание всесторонней и оперативной помощи пострадавшим от землетрясения.

После стабилизации обстановки будет проведена тщательная оценка ущерба, включая число погибших, разрушенных домов, потерю источников дохода и повреждение коммунальной инфраструктуры, чтобы обеспечить скорейшее возвращение к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что число жертв при землетрясении в Мьянме достигло 144 и может еще вырасти.