Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло

Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме возросло до 144 человек, сотни пострадавших остаются в больницах, а спасатели продолжают разбор завалов. Об этом пишет РИА Новости.

28 марта в центральной части Мьянмы произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр находился в 12 километрах от города Сагайн, очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в соседних странах — Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

По последним данным, количество погибших достигло 144 человек, более 730 получили ранения. В наиболее пострадавших районах обрушились здания, повреждена инфраструктура, спасательные работы продолжаются. Власти прогнозируют, что число жертв может вырасти по мере разборов завалов.

В Таиланде землетрясение привело к трагическим последствиям — в Бангкоке обрушилось строящееся 33-этажное здание. Под завалами оказались десятки человек, известно о восьми погибших и 90 пропавших без вести.

Эксперты сравнили это землетрясение с катастрофой в Турции и Сирии в 2023 году.