Жаловаться первым: как доказать, что аферисты перевели ваши деньги ВСУ

На фоне последних событий участились задержания людей за финансирование ВСУ. Также аферисты наживаются на этом сценарии и разводят многих жертв на деньги, пугая их тем, что их средства отправят в помощь врагу.

Если мошенники перевели средства в поддержку ВСУ от другого лица, пострадавшему лучше самостоятельно обратиться в полицию. Об этом рассказал адвокат Олег Колотушкин.

Мошенники начали использовать массу «украинских» сценариев, в том числе таких, которые предполагают перевод денег ВСУ. От таких ситуаций никто не защищен, рассказал эксперт.

Злоумышленники часто используют шантаж в качестве способа достижения поставленной цели, и доказывать этот факт в суде необходимо самому потерпевшему.

«Во-первых, важно зафиксировать все действия, письма, переписки, диалоги с мошенниками. Во-вторых, самостоятельно о данных действиях сообщить в правоохранительные органы. Так как в первую очередь нарушаются ваши законные права и интересы», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, по его словам, с целью защиты прав пострадавшего в случае возникновения вопросов непредвиденного характера, лучше нанимать адвоката.

«Бремя доказывания даже в уголовном судопроизводстве, хоть это и не закреплено законом, лежит на каждой из сторон», — пояснил Колотушкин.

Ранее мы рассказывали, почему мошенники звонят и молчат в трубку.