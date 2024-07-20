Железная дорога получила повреждения в Харьковской области

На территории Харьковской области была повреждена железнодорожная инфраструктура. Такие сведения появились в телеграм-канале «Украинских железных дорог».

Компания-оператор не стала уточнять точный ущерб, который был ей нанесен, и причины его возникновения. Она заявила, что серьезно пострадала железнодорожная инфраструктура.

«Повреждены здания и подвижной состав», - написали ее представители в микроблоге.

Они добавили, что также была повреждена контактная сеть на выезде из Харькова.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 июля в Киеве прогремело несколько взрывов. Мэр Кличко заявил, что это стало следствием работы ПВО, которая отражала атаку на украинскую столицу российских беспилотнкиов «Герань-2».