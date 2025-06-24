Железнодорожники очистили от сорняков более 110 га полосы отвода МЖД в Рязанской области

Московская железная дорога провела масштабную расчистку территории вдоль путей для повышения безопасности движения. Об этом сообщает издание 7info.

Отмечается, что специалисты РЖД выполнили комплекс работ: очистили от сорняков 112 гектаров, удалили лишние деревья и кустарники на 37 километрах полосы отвода, а также вырубили аварийные деревья. Эти меры необходимы, так как избыточная растительность ухудшает обзор машинистам (особенно на сложных участках) и представляет угрозу во время непогоды (сильный ветер, ливни) — ветки могут повредить контактную сеть или заблокировать путь.

Поясняется, что регулярные работы (кронирование, вырубка, стрижка кустов, покос травы) с последующей утилизацией древесных отходов дробилками напрямую повышают надежность инфраструктуры. Профилактика снижает риски сбоев движения из-за поваленных деревьев и повреждений оборудования, а также минимизирует угрозу распространения природных пожаров вблизи путей.

Подчеркивается, что проведенная расчистка — ключевая мера для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов, защищая как инфраструктуру от стихии, так и пассажиров от потенциальных аварийных ситуаций, вызванных неконтролируемой растительностью.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали проверять лесные участки, прилегающие к железной дороге.