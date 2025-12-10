Жена арестованного хозяина «рабочего дома» в Екатеринбурге заявила об его избиении при задержании

Гражданская жена арестованного «благотворителя» Михаила Арзамасцева заявила в суде, что его жестоко избили при задержании сотрудники правоохранительных органов. Инцидент, по ее словам, произошел на глазах у нее и их ребенка.

На заседании Чкаловского суда Екатеринбурга, который отправил подозреваемого в мошенничестве под стражу на два месяца, выступила его гражданская жена Евгения. Она рассказала, что у Арзамасцева после задержания остались ссадины на спине и лице, а также следы удушья.

«С утра зашли сотрудники, он был голый. Вырвали домофон, искали флеш-карту», — описала момент обыска женщина.

По ее версии, избивали Арзамасцева трое человек. Ребенок, присутствовавший при этом, кричал: «Перестаньте, остановитесь, ему больно». Евгения отметила, что никаких предпосылок к такому развитию событий не было: «Он говорил, что все хорошо… что в 5 утра залетят и начнут избивать при ребенке и при мне».

Арзамасцева обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он уговорил 53-летнего Андрея Щукина продать комнату в центре Екатеринбурга за 50 тыс. руб., утверждая, что иначе жилье отнимут за долги. В договоре же была указана сумма в 2 млн руб. Позже Щукин сбежал из «рабочего дома» Арзамасцева, заявив, что его там избивал смотрящий, и обратился в полицию.

При задержании в квартире подозреваемого, как сообщает источник E1.RU в правоохранительных органах, обнаружили признаки роскошной жизни: BMW стоимостью 12 млн, спальню с позолотой, камин, а также крупную сумму денег — несколько миллионов рублей — и пачки листовок с предложением работы за 2000 руб. в сутки, вероятно, рекламирующих его «рабочий дом».

