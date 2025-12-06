Экс-чиновницу из Челябинска взяли под стражу по делу об ущербе в 86 млн рублей

Бывший руководитель комитета по культуре Челябинска Элеонора Халикова отправлена в СИЗО по делу о многомиллионных махинациях в парке Гагарина. Решение суда она встретила с ледяным спокойствием, которое сменилось отчаянием, когда она осознала бытовые последствия ареста, сообщил портал 74.RU .

В субботу, 6 декабря, суд Центрального района Челябинска удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для 39-летней Элеоноры Халиковой. Несмотря на наличие двоих несовершеннолетних детей (14-летнего сына и двухлетней дочери) и ходатайства защиты, суд счел, что на время расследования она должна находиться в следственном изоляторе. Мера избрана сроком на два месяца.

В течение всего заседания Халикова, имеющая актерское образование, держалась внешне безупречно: тихо советовалась с адвокатом, четко отвечала судье, а во время слушаний, проходивших в ее отсутствие, неподвижно сидела в «клетке», устремив взгляд в одну точку.

Ее хладнокровие покинуло лишь в момент оглашения решения. Услышав вердикт, женщина воскликнула: «У меня вообще ничего нет, ни тапочек, ничего!». На что судебный пристав пояснил: «Завтра передадут», — после чего увел ее в конвойное помещение.

Поддержать Халикову в суд в выходной день пришли ее отец и муж — заместитель министра дорожного хозяйства Челябинской области Александр Егоров. Отца в здание не пустили, а супруга, по словам адвоката, могли вызвать в зал заседаний.

Основная часть процесса по ходатайству об аресте прошла при закрытых дверях, без присутствия СМИ, по просьбе следствия, опасавшегося разглашения тайны расследования. Решение судья выносила около часа.

По версии следствия, в бытность руководителем комитета по культуре Халикова дала указание директору парка им. Гагарина заключить сомнительную сделку на покупку 68 аттракционов на сумму свыше 86 млн руб. Средства были выделены из городской субсидии в 400 млн на благоустройство парка.

Следствие полагает, что часть оборудования была оценена по завышенной стоимости, а сама покупка не имела смысла, так как летом 2024 года на этой площадке («Гулливер») планировался полный демонтаж аттракционов. Общий ущерб бюджету оценивается в более чем 86 млн руб.

Халикова была задержана накануне суда. Ранее, в октябре, после задержания директора парка Жазита Нургазинова, она ушла в отпуск, а 27 ноября официально уволилась из мэрии.

Ранее сообщалось, что чиновники Екатеринбурга сорвали все сроки подключения освещения на новой миллиардной улице.