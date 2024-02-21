Женщина, ее сын и внук стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

Жертвами пожара стали женщина 1970 года рождения, ее тринадцатилетний сын и пятилетний внук. Возгорание случилось сегодня около шести часов утра.

Установление всех обстоятельств случившегося взяла на контроль Луховицкая городская прокуратура. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Шатуре загорелась кровля многоквартирного жилого дома.