Женщина, ее сын и внук стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье
Фото: [пресс-служба прокуратуры Московской области]
В деревне Городище городского округа Луховицы сгорел частный жилой дом, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Жертвами пожара стали женщина 1970 года рождения, ее тринадцатилетний сын и пятилетний внук. Возгорание случилось сегодня около шести часов утра.
Установление всех обстоятельств случившегося взяла на контроль Луховицкая городская прокуратура. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Шатуре загорелась кровля многоквартирного жилого дома.