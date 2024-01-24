Женщина и дети, отравившиеся угарным газом в Королеве, находятся в удовлетворительном состоянии

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали АГН «Москва» о состоянии женщины и пяти детей, которые были госпитализированы после отравления угарным газом в Королеве.

По информации ведомства, сейчас все госпитализированные находятся в медицинском учреждении, подведомственном министерству. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

«Им проведены медицинские обследования, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное», – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел во вторник. Мать со своими детьми готовила ужин, и в какой-то момент всем шестерым стало плохо. Причиной случившегося стала неисправная газовая колонка. По факту отравления проводится проверка.