Следователи начали проверку по факту отравления женщины и пятерых детей угарным газом в Королеве
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Следователи организовали процессуальную проверку по факту отравления угарным газом женщины и ее пятерых детей в одной из квартир Королева.
Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, ЧП произошло накануне. Мать со своими детьми — двумя сыновьями и тремя дочерями — готовила ужин. В какой-то момент члены семьи почувствовали себя плохо.
По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправная газовая колонка. Пострадавших госпитализировали. Сейчас их жизни ничто не угрожает.
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Проверку по факту произошедшего также начала прокуратура Московской области.