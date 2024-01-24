Следователи начали проверку по факту отравления женщины и пятерых детей угарным газом в Королеве

Следователи организовали процессуальную проверку по факту отравления угарным газом женщины и ее пятерых детей в одной из квартир Королева.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, ЧП произошло накануне. Мать со своими детьми — двумя сыновьями и тремя дочерями — готовила ужин. В какой-то момент члены семьи почувствовали себя плохо.

По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправная газовая колонка. Пострадавших госпитализировали. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Проверку по факту произошедшего также начала прокуратура Московской области.