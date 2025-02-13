Два человека пострадали при пожаре в Калуге: есть спасенные

В результате возгорания в квартире в Калуге пострадали два человека, об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем аккаунте в социальных сетях.

Отмечается, что возгорание в жилище произошло в ночь на четверг, 13 февраля. На место оперативно приехали пожарные расчеты, что и спасло жизнь жильцам дома.

«Пламя охватило квартиру на втором этаже. Как выяснилось, из-за неосторожного обращения с огнем загорелось кресло», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что пожарным удалось спасти четырех человек. По предварительным данным, двое пострадавших были доставлены в больницу с ожогами. Сейчас их жизнь вне опасности.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали огонь на промпредприятии в Саратове после атаки БПЛА.