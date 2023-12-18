Женщина и ее двухлетний ребенок погибли при пожаре в квартире в Мытищах

Женщина 1988 года рождения и ее двухлетний сын погибли при пожаре в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла накануне вечером на улице Кадомцева. Загорелась одна из квартир. Огонь распространился на площади восемь квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Установление всех обстоятельств произошедшего взяла на контроль Мытищинская городская прокуратура.

Ранее СМИ сообщали, что спасатели оперативно прибыли на место пожара в Мытищах, однако долго не могли проехать к дому из-за припаркованных во дворе автомобилей.