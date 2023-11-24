Женщина и ребенок погибли при пожаре в Брянской области

В результате пожара в селе Глинищево Брянской области погибли женщина и маленький ребенок. Инцидент произошел в частном доме, площадь которого составляла 80 квадратных метров, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Брянской области.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в пятницу, 24 ноября, в 00:55.

«К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты в составе четырех отделений на пожарных автоцистернах и служба пожаротушения. По прибытии установлено, что частный жилой дом горит по всей площади», – говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

Ведомство уточняет, что для тушения пожара были задействованы два отряда газодымозащитной службы, применены два пожарных ручных ствола. Пожар удалось ликвидировать в 02:04, а открытое горение успешно потушили к 02:10.

Также в региональном управлении МЧС отметили, что при пожаре погибла женщина 1990 года рождения и несовершеннолетний 2021 года рождения. Что стало причиной пожара предстоит установить специалистам.

Также ГУ МЧС по Саратовской области ранее сообщило, что 23 ноября в Лысогорском районе региона произошел пожар. Возгорание произошло в селе Новая Красавка в частном домовладении. Площадь пожара также составила 80 квадратных метров. Жертв нет – хозяйке удалось спастись. Причиной возгорания назвали короткое замыкание в электропроводке.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области четверо детей погибли от отравления угарным газом. Рядом с несовершеннолетними в момент трагического инцидента не было.