Женщина из Забайкалья стала виновницей полевого пожара

Жительница Забайкальского края невольно стала виновницей полевого пожара, причиной которому послужила ее попытка «единения с душой» на природе. В отчаянной попытке справиться с огнем она применила весьма нетрадиционный метод — пиво.

Как сообщил телеграм-канал Baza, у женщины были свои намерения на этот выходной: уединение с природой и духовные практики. Однако ситуация вышла из-под контроля, когда она немного переусердствовала с алкоголем.

Она пришла на поле утром в поисках умиротворения: планировала расслабиться, насладиться пивом и сигаретой, предаться размышлениям и духовным практикам.

Случайно обронила зажженную спичку, что и послужило причиной возгорания. Заметив пламя, она предприняла все возможные меры, включая попытку залить огонь пивом, о чем свидетельствовала пустая бутылка.

Огонь охватил площадь в 100 кв. м, но пожарным удалось его локализовать. В отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что деталь ракеты обнаружили в поле в Новой Москве.