Женщина погибла: подробности ночного налета беспилотников на Пензу

В ночь на субботу, 2 августа, на Пензу произведен налет украинских дронов, в результате погибла мирная жительница. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По имеющимся данным, ВСУ нанесли в ночь на 2 августа удары по Пензе беспилотниками типа «Лютый». Местные жители заявили об услышанных взрывах, их прогремело от пяти до восьми по разной информации. Очевидцы заявили, что один из БПЛА был уничтожен над лесом, после чего над местом падения обломков поднялся столб дыма.

«К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники „Скорой помощи“, угрозы их жизни нет», — указал в своем микроблоге губернатор.

По его словам, ПВО удалось перехватить над городом и на подлетах к нему пять беспилотников неприятеля. На время воздушной опасности в городе отменяли движение общественного транспорта. Сейчас угроза ликвидирована, и весь транспорт стал ходить по расписанию. При этом в Пензе сохранили ограничения мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что российская ПВО в ночь на 2 августа отражала атаки на Рязанскую область. На территорию одного из предприятий региона упали обломки сбитого беспилотника. Обошлось без жертв и без пострадавших. Повреждений жилых домов также не зафиксировано, со всем остальным уже разбираются сотрудники экстренных служб.