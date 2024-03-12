Женщина получила ранение в результате обстрела Украиной Белгородской области

Под удар попал город Шебекино. Одна местная жительница была ранена, ее жизнь вне опасности. Об этом сообщил Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, в своем телеграм-канале.

Он указал, что обстрел Шебекино повлек многочисленные повреждения зданий. Пострадали 6 частных домов, здания больницы, магазина, техникума и детского сада. Также были повреждены два автомобиля.

«Есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась», - написал он.

Министерство обороны до этого отчиталось, что военные сбили над регионом одну ракету «Точка-У», а также 8 снарядов от РСЗО западного производства. Власти заявили, что также было перехвачено 4 беспилотника.

Всего за прошедшую ночь было перехвачено 25 украинских БПЛА. Их ликвидировали над Московской, Ленинградской, Орловской, Тульской, Белгородской и Брянской областями.