Женщина с детьми застряла в горящей квартире в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге в одной из квартир, охваченной пламенем, оказалась женщина с детьми. Инцидент произошел в жилом здании, расположенном на Исполкомской улице, в Центральном районе города, передает телеканал «78».

По данным пресс-службы городского управления МЧС, площадь возгорания достигла 60 кв. м. Из зоны риска были эвакуированы 15 жильцов. В тушении пожара участвовали 37 специалистов и восемь единиц техники.

Уровню пожарной опасности был присвоен повышенный, второй номер. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся в подземном паркинге в Москва-Сити.