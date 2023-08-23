Женщина толкнула семилетнюю девочку под качели в Подмосковье: ребенка госпитализировали
Женщина толкнула семилетнюю девочку под качели в Ленинском округе Подмосковья
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Женщина толкнула семилетнюю девочку под качели на детской площадке в Подмосковье. Об этом сообщают «Известия». Уточняется, что инцидент произошел в поселке Дрожжино Ленинского городского округа.
По данным журналистов, ребенок находился на детской площадке со своим отцом. Девочка качалась на качелях, а когда захотела с них спуститься, то к ней подошла женщина, которая проходила мимо. Она толкнула ребенка прямо под качели.
Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и сотрясение головного мозга. Ребенка экстренно доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что годовалую девочку госпитализировали после укуса змеи в подмосковном селе Захарово.