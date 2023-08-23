Женщина толкнула семилетнюю девочку под качели в Подмосковье: ребенка госпитализировали

Женщина толкнула семилетнюю девочку под качели на детской площадке в Подмосковье. Об этом сообщают «Известия» . Уточняется, что инцидент произошел в поселке Дрожжино Ленинского городского округа.

По данным журналистов, ребенок находился на детской площадке со своим отцом. Девочка качалась на качелях, а когда захотела с них спуститься, то к ней подошла женщина, которая проходила мимо. Она толкнула ребенка прямо под качели.

Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и сотрясение головного мозга. Ребенка экстренно доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что годовалую девочку госпитализировали после укуса змеи в подмосковном селе Захарово.