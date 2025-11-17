«Осквернение государственного символа»: путешественница из Мурманска поплатилась за паспорт во рту

Российскую туристку не допустили к вылету из аэропорта турецкой Алании после того, как она на несколько секунд зажала свой паспорт губами. Сотрудники службы безопасности расценили этот жест как осквернение официального документа. Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент произошел во время прохождения паспортного контроля. Жительница Мурманска, обремененная многочисленными сумками и чемоданом, случайно уронила на пол свою рубашку. На мгновение она машинально зажала загранпаспорт между губ, чтобы освободить руки и поднять вещь.

Этого оказалось достаточно для серьезных последствий. Когда подошла ее очередь, сотрудники аэропорта отказались проводить досмотр. Попытка встать в другую очередь также завершилась провалом. Девушку отвели для беседы, где вручили официальное предостережение за осквернение государственного символа. Как пояснили служащие, подобные правила касаются любых официальных документов, независимо от их государственной принадлежности. Туристке пришлось задержаться для выяснения обстоятельств, что поставило под угрозу ее своевременный вылет.

