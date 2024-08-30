Женщина-водитель насмерть переехала девятилетнего мальчика в Балашихе

Безопасность
t.me/gumvd50

Фото: [t.me/gumvd50]

Девятилетний мальчик погиб при наезде иномарки в Балашихе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась накануне вечером на улице Баландина, когда ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетнего госпитализировали, он скончался в больнице.

Иномаркой управляла женщина 1962 года. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль протаранил автобусную остановку в Ленинском округе Подмосковья, пострадали два человека.

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