Женщину и пенсионера с сердечным приступом помогли доставить в больницу подмосковные спасатели

Накануне за помощью к спасателям обратились медработники из Шатуры и Ступино. Так, в Ступино нужно было помочь транспортировать в автомобиль скорой помощи женщину с признаками хронической сердечной недостаточности. Спасатели закрепили пациентку на носилках и аккуратно спустили на грузовом лифте с пятнадцатого этажа.

В Шатуре нужно было транспортировать в карету скорой помощи шестидесятилетнего мужчину с сердечным приступом. Пациента аккуратно спустили на носилках по лестнице и передали медикам.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли котенка, который застрял в сливном отверстии самодельного душа.