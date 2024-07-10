Женщину и пенсионера с сердечным приступом помогли доставить в больницу подмосковные спасатели
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
Работники «Мособлпожспаса» дважды за сутки оказали помощь медикам в транспортировке пациентов в больницу, передает пресс-служба ведомства.
Накануне за помощью к спасателям обратились медработники из Шатуры и Ступино. Так, в Ступино нужно было помочь транспортировать в автомобиль скорой помощи женщину с признаками хронической сердечной недостаточности. Спасатели закрепили пациентку на носилках и аккуратно спустили на грузовом лифте с пятнадцатого этажа.
В Шатуре нужно было транспортировать в карету скорой помощи шестидесятилетнего мужчину с сердечным приступом. Пациента аккуратно спустили на носилках по лестнице и передали медикам.
Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли котенка, который застрял в сливном отверстии самодельного душа.