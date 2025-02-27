Женщину нашли в Сибири после 21 года розысков благодаря системе распознавания лиц

В новосибирском метро была обнаружена женщина, которую 21 год назад объявили в розыск за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Ее засекла система распознавания лиц FindFace. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на рассказ Андрея Кулькова, начальника регионального главка МВД РФ. Он заявил, что система FindFace засекла на одной из станций новосибирского метро женщину, которая уже 21 год находилась в розыске.

«Задержана 70-летняя цыганка, находившаяся в розыске за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере. Распознавание осуществлено по фотографиям 20-летней давности», — указал он.

Кульков добавил, что правоохранителям также удалось задержать мужчину, который 17 лет разыскивался по подозрению в убийстве. Его зафиксировали камеры, которые установлены на привокзальной площади. Комплекс FindFace работает с осени 2023 года, за это время с его помощью было задержано более тысячи людей, которыми заинтересовались правоохранители. Из них 272 человека были ранее объявлены в федеральный розыск. Еще 125 человек были внесены в базу пропавших без вести.

Ранее сообщалось о выявлении на границе РФ груза наркотиков. Его пытался ввезти в страну белорус с помощью грузовой машины. Наркотические средства он спрятал в тайнике в кабине. Стоимость задержанной партии оценивается в 350 млн руб.