Женщину, подозреваемую в организации занятия проституцией, задержали в подмосковной Лобне

Сотрудники уголовного розыска задержали в подмосковной Лобне тридцатисемилетнюю уроженку Бурятии, подозреваемую в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в полицию поступила информация о том, что в салоне эротического массажа, расположенном в одном из домов города, оказываются услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий по данному адресу после передачи денег за оказание интимных услуг клиенту полицейскими задержаны две женщины из Средней Азии в возрасте 33 и 37 лет. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ.

Кроме того, оперативники задержали непосредственного организатора незаконного бизнеса. Правонарушительница подыскивали девушек для оказания услуг сексуального характера, обеспечивала их клиентами и брала за это часть денежных средств. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ.

Ранее стало известно, что в подмосковном Щелково возбудили уголовное дело после гибели дедушки и внука из-за упавшего дерева.