Женщину, причастную к мошенничеству на сумму около миллиона рублей, задержали в Электроуглях

Сперва жертвой мошенников стала пожилая женщина, которой позвонил якобы ее сын, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия. Затем в разговор вступила женщина. Она представилась следователем и за решение вопроса о возмещении материального ущерба пострадавшему потребовала денежные средства. Пожилая женщина собрала все имевшиеся в доме наличные в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей и отдала аферисту.

Затем об аналогичном преступлении заявил 43-летний местный житель. Оперативники объяснили ему, что это мошенники. Тогда мужчина собрал вещи своего сына и вместе с муляжом денежных средств передал их приехавшему таксисту, который должен был выполнить доставку в Электроугли и не был осведомлен о преступной деятельности заказчика.

Полицейские проследовали за автомобилем перевозчика и после того, как женщина забрала у водителя посылку, задержали ее. Она пояснила, что деньги должна была перевести на банковские счета сообщников. Также она рассказала, что ранее приезжала с молодым человеком к пенсионерке за денежными средствами.

Удалось установить причастность задержанной еще к одному подобному противоправному деянию, совершенному на территории городского округа. По данным фактам следователем возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Фигурантка дела в настоящее время находится под домашним арестом.

Ранее стало известно, что подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого, угрожавшего женщине убийством молотком.