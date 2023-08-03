Женщину, причастную к мошенничеству на сумму около миллиона рублей, задержали в Электроуглях
Фото: [Пресс-служба ГУ МВД России по МО]
Сотрудники полиции из Павловского Посада задержали курьера телефонных мошенников, обманувших трех местных жителей. Общая сумма ущерба составила около одного миллиона рублей.
Сперва жертвой мошенников стала пожилая женщина, которой позвонил якобы ее сын, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия. Затем в разговор вступила женщина. Она представилась следователем и за решение вопроса о возмещении материального ущерба пострадавшему потребовала денежные средства. Пожилая женщина собрала все имевшиеся в доме наличные в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей и отдала аферисту.
Затем об аналогичном преступлении заявил 43-летний местный житель. Оперативники объяснили ему, что это мошенники. Тогда мужчина собрал вещи своего сына и вместе с муляжом денежных средств передал их приехавшему таксисту, который должен был выполнить доставку в Электроугли и не был осведомлен о преступной деятельности заказчика.
Полицейские проследовали за автомобилем перевозчика и после того, как женщина забрала у водителя посылку, задержали ее. Она пояснила, что деньги должна была перевести на банковские счета сообщников. Также она рассказала, что ранее приезжала с молодым человеком к пенсионерке за денежными средствами.
Удалось установить причастность задержанной еще к одному подобному противоправному деянию, совершенному на территории городского округа. По данным фактам следователем возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Фигурантка дела в настоящее время находится под домашним арестом.
Ранее стало известно, что подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого, угрожавшего женщине убийством молотком.