В Кемеровской области две женщины подвергли истязаниям несовершеннолетних девушек у себя дома, фиксируя происходящее на камеру. Об этом случае сообщили в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

Причиной инцидента стало ДТП, в котором 17-летний парень, управляя автомобилем, случайно повредил ограждение, принадлежащее одной из женщин. После обмена оскорблениями, в который включилась знакомая юноши, владелица поврежденного забора высказала угрозы в адрес несовершеннолетней.

Компания из пяти человек, включающая двух женщин и трех мужчин, незаконно проникла в жилище к двум сестрам 14 и 17 лет, в то время как их мать отсутствовала, уехав на медицинский осмотр в другой город.

По информации, распространяемой местными жителями в социальных сетях, нападавшие жестоко обращались с девочками-подростками: предпринимали попытки раздеть их, принуждали к употреблению большого количества таблеток, наносили телесные повреждения, угрожая ножом у шеи. Все действия фиксировались на видео.

Обе женщины были задержаны правоохранительными органами. Следственным управлением было инициировано уголовное расследование по статье 117 УК РФ, квалифицирующей действия как «Истязание».

Ранее сообщалось, что украинский агент завербовал троих подростков для подрыва завода в Удмуртии.