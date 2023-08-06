Жертв и разрушений в результате падения беспилотника в Подольске нет, сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков. Его слова приводит РИАМО .

По словам руководителя муниципалитета, осколки БПЛА упали в районе Второй Садовой улицы в поселке Сельхозтехника. Детали дрона частично попали на детскую площадку.

Жариков также уточнил, что один мужчина получил ожог мягких тканей. Его здоровью ничего не угрожает. На месте работают оперативные службы. Ситуация находится под контролем главы Подольска.

Ранее в российском министерстве обороны сообщили, что сегодня утром средства ПВО уничтожили украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты в Московской области.