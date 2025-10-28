Жертва боевых приемов: 10-летний школьник попал в больницу после «игр» одноклассника

В Калининграде разгорается серьезный скандал в школе, где одноклассник систематически избивает 10-летнего мальчика, отрабатывая на нем боевые приемы. Как сообщило издание «Клопс», многодетная мать пострадавшего ребенка обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

По словам женщины, ее сын имеет хрупкое телосложение из-за родовой травмы, весит всего 27 килограммов и не может дать отпор обидчику. Агрессивный одноклассник, превосходящий его по весовой категории, регулярно применяет силу: перебрасывает его через себя, заваливает на пол и удерживает, сжимая шею руками.

В результате последнего инцидента мальчик получил серьезные травмы — растяжение сухожильно-связочного аппарата шейного отдела и ушиб поясничной области, что потребовало обращения в больницу. Также мать рассказала, что на ее ребенка нападали и другие ученики — однажды одноклассница воткнула ему ручку в верхнее веко, и стержень вошел на полсантиметра.

Сейчас пострадавший школьник не посещает учебное заведение из-за непрекращающихся болей. Семья ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы и добивается перевода обидчика в другое образовательное учреждение.

