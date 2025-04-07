Жертва Эпштейна обвинила экс-супруга в многолетнем домашнем насилии

Вирджиния Джуффре, одна из жертв сексуального насилия со стороны бизнесмена Джеффри Эпштейна, заявила о многолетнем притеснении со стороны своего бывшего мужа. Ее слова привел журнал People.

Джуффре сообщила, что только сейчас может сказать о том, что ее длительное время избивал муж, теперь уже бывший. Она якобы решилась на обнародование информации после очередных побоев.

«„Я смогла дать отпор Гилейн Максвелл и Джеффри Эпштейну, которые подвергали меня жестокому обращению и торговали мной. Но до недавнего времени я не могла избежать домашнего насилия в моем браке“, — указала она.

Джуффре регулярно говорит о каких-либо драматических вещах из своей жизни. Так 30 марта она заявила, что попала в ДТП, и жить ей якобы осталось всего четверо суток. В полиции же сообщили, что авария произошла шесть дней назад, и она обошлась вообще без пострадавших.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США раскрыло очередные факты преступной деятельности Эпштейна. Он был осужден за создание целой преступной сети, которая занималась сексуальной эксплуатацией девушек, в том числе несовершеннолетних, и покончил с собой в тюрьме. Было опубликовано еще 200 страниц из его дела. Гораздо больше материалов остаются секретными.