Жертва подростковой резни в Байкальске звонила матери перед трагедией

Ольга Маркова, мать девочки, ставшей жертвой трагедии в Байкальске, сообщила РЕН ТВ, что дочь заверила ее по телефону во время вечеринки, что все в порядке.

Женщина отметила, что лично не была знакома с подростком, подозреваемым в убийстве четырех человек и поджоге дома, но знала, что он учился в той же школе, что и ее дочь.

По информации главы администрации Байкальска Василия Темгеневского, подозреваемый в совершении преступления вырос в многодетной и благополучной семье.

Темгеневский также рассказал РИА Новости, что юноша, подозреваемый в убийстве, закончил 9 классов в прошлом году и работал на горнолыжном курорте «Гора Соболиная».

Он добавил, что с учителями местных школ проведена разъяснительная работа, а семьям пострадавших оказывается необходимая психологическая поддержка. Глава администрации города заверил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана всесторонняя помощь, включая материальную и моральную поддержку.

В доме подозреваемого проведен обыск. Следственные органы проводят допросы потерпевших и их родственников, назначены необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело по факту приобретения алкоголя несовершеннолетним.

Телеграм-канал Readovka сообщил, что спиртное подросткам покупали совершеннолетние знакомые. Мать одной из выживших девочек рассказала, что ее дочь, получив ножевые ранения шеи, смогла убежать и позвать на помощь.

Ранее сообщалось, что одна из девочек в Байкальске притворилась мертвой после удара ножом.