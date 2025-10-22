Жесткое ДТП с автобусом под Тюменью унесло жизни двух человек

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла тяжелая авария с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, транспортное средство с 16 людьми на борту перевернулось.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Ural Mash, в результате происшествия девять человек получили травмы различной степени тяжести. Двое пассажиров не выжили.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники всех экстренных служб: полиция, спасатели и медицинские работники. Медики начали эвакуацию пострадавших в медицинские учреждения Тюмени для оказания необходимой помощи.

