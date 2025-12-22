В Приморье иномарка выехала на встречку и попала под три фуры, погиб 4-летний малыш

В Приморском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб четырехлетний ребенок. Об этом информирует УМВД России по региону в своем Телеграм-канале. В аварии участвовали легковой автомобиль и три грузовика.

По данным министерства, на федеральной трассе А-370 «Уссури», связывающей Хабаровск и Владивосток, женщина, находившаяся за рулем Toyota Corolla Spacio, совершила опасный маневр. Она пересекла двойную сплошную линию и выехала на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с тремя грузовыми автомобилями.

«Ребенок находился в специальном удерживающем устройстве – автомобильное кресло, куда и пришелся основной удар», – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Сейчас на месте инцидента задействованы экстренные службы, которые выясняют все детали случившегося.

