Жесткое падение гимнастки в цирке Кисловодска попало на видео
Фото: [Медиасток.рф]
Воздушная гимнастка выступала без страховки и сорвалась вниз во время выполнения трюка. Неудачный маневр попал на видео.
Диляра Бикмаева выступала в шоу «Бурлеск» Гии Эрадзе в ставропольском Кисловодске. Девушка выполняла трюк на кольцах без страховки. Во время сложного элемента в воздушном номере «Погружаясь в любовь» она не удержалась и рухнула с высоты нескольких метров. Судя по ролику, гимнастка приземлилась на поверхность с водой.
Продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе» прокомментировал ситуацию. Там уточнили, что артистка получила перелом челюсти и скуловой кости.
«Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Ситуация находится под контролем специалистов, которые единогласно заявили, что Диляра в буквальном смысле «родилась в рубашке». Полученные травмы - незначительны», — отметили в центре.
Полагают, что история могла закончиться трагедией. Однако Дилара чудом не повредила внутренние органы.
Ранее сообщалось, что в Кирове школьница выжила после падения с десятого этажа.