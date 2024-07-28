Жесткое падение гимнастки в цирке Кисловодска попало на видео

Воздушная гимнастка выступала без страховки и сорвалась вниз во время выполнения трюка. Неудачный маневр попал на видео.

Диляра Бикмаева выступала в шоу «Бурлеск» Гии Эрадзе в ставропольском Кисловодске. Девушка выполняла трюк на кольцах без страховки. Во время сложного элемента в воздушном номере «Погружаясь в любовь» она не удержалась и рухнула с высоты нескольких метров. Судя по ролику, гимнастка приземлилась на поверхность с водой.

Продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе» прокомментировал ситуацию. Там уточнили, что артистка получила перелом челюсти и скуловой кости.

«Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Ситуация находится под контролем специалистов, которые единогласно заявили, что Диляра в буквальном смысле «родилась в рубашке». Полученные травмы - незначительны», — отметили в центре.

Полагают, что история могла закончиться трагедией. Однако Дилара чудом не повредила внутренние органы.

Ранее сообщалось, что в Кирове школьница выжила после падения с десятого этажа.