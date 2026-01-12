Жестокая расправа на побережье Эквадора: на пляже нашли останки пяти человек

В Эквадоре полиция расследует жестокое преступление на побережье Тихого океана: на одном из пляжей провинции Манаби обнаружены останки пяти человек. Следствие считает произошедшее демонстративным актом запугивания со стороны криминальных группировок.

На пляже в кантоне Пуэрто-Лопес эквадорской провинции Манаби были найдены пять человеческих голов. Информация о находке поступила в экстренную службу ECU 911, после чего на место выехали следователи и криминалисты.

Факт обнаружения подтвердили специалисты подразделения по борьбе с тяжкими преступлениями (Dinased). По предварительным данным, погибшие — пятеро мужчин в возрасте от 20 до 34 лет. Их личности уже установлены, сообщает телеканал Ecuavisa.

По версии следствия, убийство произошло в море. В начале недели мужчины вышли в океан на лодке и, предположительно, были перехвачены членами одной из местных преступных группировок. После расправы злоумышленники доставили останки на берег и оставили их в публичном месте.

Правоохранительные органы расценивают произошедшее как демонстративное «кровавое предупреждение», адресованное рыбакам и жителям прибрежных районов. По мнению полиции, цель преступления — запугивание и давление с целью вымогательства.

В настоящее время продолжаются поиски остальных частей тел в прибрежных водах. Операция осложняется условиями в океане, результатов она пока не дала. Расследование продолжается, полиция усилила меры безопасности в регионе.

До этого сообщалось, что пожар на парковке уничтожил автомобиль экс-лидера ОПГ «Литвиновская».