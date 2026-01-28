Жестокий грабеж: столичный житель предстанет перед судом за избиение и кражу у несовершеннолетней

В Москве полиция задержала молодого человека по подозрению в жестоком разбойном нападении на подростка. Инцидент, как сообщает столичное управление МВД, произошел на Днепропетровской улице.

По информации ведомства, в правоохранительные органы обратился отец 15-летней девочки. Мужчина сообщил, что неизвестный избил его несовершеннолетнюю дочь и похитил у нее два мобильных телефона. Общий материальный ущерб от действий злоумышленника предварительно оценен в 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции оперативно провели работу по установлению личности подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Москвы. В отношении молодого человека уже возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

