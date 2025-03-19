Жидкость для заправки зажигалки привела к взрыву квартиры в Москве

Телеграм-канал SHOT сообщил , что в квартире, расположенной на седьмом этаже многоэтажки на улице Нижняя Масловка, произошел взрыв жидкости, предназначенной для заправки зажигалок.

По информации канала, хозяин квартиры в это время пытался заправить свою зажигалку, выполненную в виде гранаты.

Происшествие случилось около шести утра. Внутри жилища находились трое взрослых и один ребенок, никто из них не получил травм. Взрывная волна выбила стекла в квартире и нанесла повреждения внутренней перегородке.

Московская прокуратура взяла расследование обстоятельств инцидента под свой контроль.

Ранее сообщалось, что в отделении «Газпромбанка», находящегося в московском ТЦ «Свиблово», взорвался банкомат.