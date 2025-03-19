Жидкость для заправки зажигалки привела к взрыву квартиры в Москве
SHOT: квартира на Нижней Масловке взорвалась из-за жидкости для зажигалки
Фото: [flickr.com]
Телеграм-канал SHOT сообщил, что в квартире, расположенной на седьмом этаже многоэтажки на улице Нижняя Масловка, произошел взрыв жидкости, предназначенной для заправки зажигалок.
По информации канала, хозяин квартиры в это время пытался заправить свою зажигалку, выполненную в виде гранаты.
Происшествие случилось около шести утра. Внутри жилища находились трое взрослых и один ребенок, никто из них не получил травм. Взрывная волна выбила стекла в квартире и нанесла повреждения внутренней перегородке.
Московская прокуратура взяла расследование обстоятельств инцидента под свой контроль.
Ранее сообщалось, что в отделении «Газпромбанка», находящегося в московском ТЦ «Свиблово», взорвался банкомат.