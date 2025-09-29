Жилой дом в Воронежской области получил повреждения при атаке украинских беспилотников

В Воронежской области частный дом получил повреждения во время налета украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Гусев.

По заявлению Гусева, во время отражения атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал.

«В одном из муниципалитетов повреждения получил частный дом: у него выбито окно, посечены кровля и стены», — указал он.

Губернатор добавил, что во время отражения атаки неприятеля было сбито около десятка беспилотников. При этом угроза воздушной атаки все еще сохраняется.

Ранее сообщалось, что в период с 23:00 мск 28 сентября до 7:00 мск 29 сентября было перехвачено и нейтрализовано 84 беспилотника. Больше всего дронов, 24 единицы, было уничтожено в Брянской области.