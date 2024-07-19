Житель Балашихи, который подозревается в покушении на мать и отчима, хотел отравить родителей, чтобы, вероятно, заполучить их квартиру, пишет SHOT .

По данным следствия, опасное химическое веществ подозреваемый стал добавлять в еду еще в начале этого года. В какой-то момент его матери и отчиму стало плохо, но врачи не нашли причину такого состояния.

Тогда потерпевшие обратились в СК. Оперативники установили на кухне в квартире, где проживала семья, камеру. Тогда и выяснилось, что 25-летний молодой человек регулярно подсыпает в еду химическое вещество.

Подозреваемого задержали, он во всем сознался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.