В Москве водитель иномарки заблокировал проезд скорой помощи

В столице зафиксирован вопиющий случай: автомобилист воспрепятствовал движению машины неотложной медицинской помощи, перевозившей человека с травмой позвоночника. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «На МКАДе ДТП Москва».

Неустановленное лицо оставило свой автомобиль прямо перед въездом, где размещена табличка с предупреждением: «Машины не ставить».

В результате халатности водителя медикам пришлось изменить маршрут и транспортировать пострадавшего по улице, объезжая препятствия. Пациенту был поставлен диагноз «перелом позвоночника». Место происшествия в сообщении не указано.

Ранее сообщалось, что водитель Kia в Мурино сбил мать с пятилетней дочкой после ДТП.