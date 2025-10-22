Житель Дагестана сбил украинский БПЛА несколькими выстрелами из винтовки

В одном из районов Дагестана зафиксирован необычный случай противодействия воздушной угрозе. Местный житель, используя обычную винтовку, успешно поразил украинский беспилотник, атаковавший республику, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным источника, мужчина произвел несколько прицельных выстрелов из своего оружия по летательному аппарату. После попаданий БПЛА изменил траекторию полета и рухнул на землю в поле, не причинив разрушений.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили против Дагестана БПЛА нового типа с иностранной маркировкой.